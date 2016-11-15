版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 15:34 BJT

欧股业绩：沃达丰上半年核心获利增长4.3%，优于分析师预估

路透伦敦11月15日 - 英国移动通讯运营商沃达丰(Vodafone) 公布今年上半年核心获利增长4.3%，高于预期，受助于德国和意大利等欧洲市场业务改善。

沃达丰公布其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为79亿欧元，优于分析师预估的78亿欧元。沃达丰是全球第二大移动通讯运营商。

该公司还宣布，第二季服务营收的内生增长率为2.4%，意外超越第一季2.2%的升幅，并且也优于分析师的预估。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐