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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 15:43 BJT

中国新债：新疆下周二将发行117.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月15日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周二(22日)招标
发行总额117.1亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债70.6亿元，专项债46.5亿元，
期限三、五、七、10年。
    
    上述一般债券为新疆今年第六批，含置换债券60.1亿元、新增债券10.5亿元。专项债券
为新疆今年第四批，含置换债券30.8亿元、新增债券15.7亿元。中债资信评估有限责任公司
对债券评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：          
     类别        期限     规模(亿元)          招标时间           发行期
   一般债券      三年            14.1  11月22日上午9:30-10:10   11月23日
                 五年            21.2                                   
                 七年            21.2                           
                 10年            14.1                                   
                 小计            70.6                                   
   专项债券      三年             9.3  11月22日上午10:30-11:10  11月23日
                 五年              14                           
                 七年              14                           
                 10年             9.2                                   
                 小计            46.5                                   
                 总计           117.1                                   
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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