中国新债：新疆下周二将发行117.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月15日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周二(22日)招标 发行总额117.1亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债70.6亿元，专项债46.5亿元， 期限三、五、七、10年。 上述一般债券为新疆今年第六批，含置换债券60.1亿元、新增债券10.5亿元。专项债券 为新疆今年第四批，含置换债券30.8亿元、新增债券15.7亿元。中债资信评估有限责任公司 对债券评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 14.1 11月22日上午9:30-10:10 11月23日 五年 21.2 七年 21.2 10年 14.1 小计 70.6 专项债券 三年 9.3 11月22日上午10:30-11:10 11月23日 五年 14 七年 14 10年 9.2 小计 46.5 总计 117.1 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)