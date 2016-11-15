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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 15:49 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收高，因担心供应短缺且日圆贬值

美元周二接近逾13年半高点，因市场预期美国总统当选人特朗普的经济政策将提振通胀，推动债券收益率上升。

TOCOM-4月期胶 <0#2JRU:>收高2.6日圆，报每公斤200.3日圆。

1月沪胶 跌150元，收报每吨15,620元人民币，因周一触及高点引发获利了结盘。

新加坡12月期胶 报每公斤163美分，跌3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙茉莉; 审校 于春红)

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