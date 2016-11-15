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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 15:55 BJT

欧洲个股：诺基亚预计其可寻址网络设备市场规模在2017年下滑约2%

路透赫尔辛基11月15日 - 诺基亚 周二表示，预计公司主要的可寻址网络设备市场规模将在明年下滑约2%。

诺基亚在声明中称，预计旗下的网络业务在2017年的营业利润率介于8-10%，营收料追随市场下滑走势。关于2016年，诺基亚预计网络业务利润率将为7-9%。

诺基亚还补充称，目标是计划在2016年每股派发0.17欧元的股息，高于2015年的0.16欧元。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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