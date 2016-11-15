欧元债市：公债中止六周跌势回升，收益率全线下跌3-6个基点

路透伦敦11月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二全线下跌3-6个基点，公债市场长达六周的跌势中止，至少暂时是这样。

0737GMT，德国10年期公债收益率 跌4个基点至0.30%。

周一领跌的意大利公债今日涨幅居前，该国10年期公债收益率跌5.5个基点至1.97%。据Tradeweb报价，这比周一高位2.16%低了近20个基点。

DZ Bank分析师Daniel Lenz说，这种趋势能否持续，还要看周二稍晚出炉的意大利经济数据而定。

“意大利GDP数据是今天的关键--如果低于预期，(公债)反弹势头可能转瞬即逝，”他说。(完)

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