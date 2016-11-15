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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 16:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头料遭遇下档严峻考验

0744 GMT

* 截至上周末，市场上鲜见美元/日圆空仓：reut.rs/2fUCKRW

* 美元/日圆要想持续扬升，需要建立大量美元多仓

* 虽然利率与美元/日圆走势相关，但汇率与收益率走势如此亦步亦趋的情况还是很不同寻常

* 美元/日圆与利率走势也出现过明显的不一致 reut.rs/2fUAdHG

* 出口商卖盘在薪酬结算日(Gotobi)主导市况 （通常会支撑美元/日圆汇率）

* 上一次的短观景气调查预估美元/日圆平均汇价在107.92，估计此处有大量公司对冲操作

(编译 高琦 审校 于春红)

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