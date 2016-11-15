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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 16:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑走高，因备忘录显示英国政府并无全面退欧计划

0754 GMT

* 欧元/英镑在欧洲早盘上看0.8635，市场正在消化被泄露的英国退欧备忘录内容

* 备忘录显示，英国政府对于退欧并无全面计划

* 0.8635是周一高点，0.8648是阻力位

* 0.8567是上周五触及的七周低点

* 英国10月CPI将于0930GMT公布，预计较上年同期成长1.1%。英国央行总裁卡尼将在周二发表讲话。

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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