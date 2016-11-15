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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月15日

11月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地
时间16:11时，1港元=0.88339人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.66%，低于上交易日收盘的26.80%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.50      1.11
 建设银行                                          5.31      5.53      1.09
 中国银行                                          3.39      3.39      1.13
 农业银行                                          3.16      3.13      1.14
 招商银行                                         18.18     18.14      1.13
 中信银行                                          6.35      4.85      1.48
 交通银行                                          5.70      5.86      1.10
 民生银行                                          9.21      8.76      1.19
 中国人寿                                         22.83     19.80      1.31
 中国平安                                         34.96     40.75      0.97
 中国太保                                         29.98     27.90      1.22
 中信证券                                         17.45     17.80      1.11
 新华人寿                                         44.60     34.70      1.45
 海通证券                                         16.95     14.30      1.34
 华能国际                                          7.18      4.65      1.75
 大唐发电                                          3.98      2.04      2.21
 华电国际                                          5.04      3.16      1.81
 中煤能源                                          6.73      4.24      1.80
 中国神华                                         17.25     16.48      1.18
 中国石油                                          7.42      5.16      1.63
 兖州煤业                                         13.35      5.82      2.60
 中国石化                                          4.99      5.34      1.06
 上海石化                                          5.99      4.00      1.70
 中海油服                                         12.59      7.07      2.02
 仪征化纤                                          4.00      1.55      2.92
 中国铝业                                          4.29      3.25      1.49
 江西铜业                                         19.42     11.34      1.94
 洛阳钼业                                          4.25      1.85      2.60
 紫金矿业                                          3.63      2.62      1.57
 马钢股份                                          2.96      1.93      1.74
 鞍钢股份                                          4.86      4.26      1.29
 重庆钢铁                                          2.52      2.50      1.14
 海螺水泥                                         18.26     22.80      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.45      5.32
 京城机电                                         10.95      3.58      3.46
 中联重科                                          4.84      3.21      1.71
 金隅股份                                          4.65      2.96      1.78
 中国国航                                          7.65      5.10      1.70
 东方航空                                          6.54      3.52      2.10
 南方航空                                          7.47      4.28      1.98
 中国远洋                                          5.79      2.82      2.32
 中海集运                                          4.37      1.68      2.94
 中集集团                                         16.46     11.24      1.66
 中海发展                                          7.26      4.48      1.83
 宁沪高速                                          8.91     10.30      0.98
 深高速                                            9.07      7.61      1.35
 成渝高速                                          5.05      3.07      1.86
 皖通高速                                         16.40      6.18      3.00
 广深铁路                                          4.53      4.25      1.21
 中国南车                                          9.96      7.05      1.60
 中国交建                                         15.97      9.00      2.01
 中国铁建                                         11.66     11.04      1.20
 中国中铁                                          9.48      6.68      1.61
 长城汽车                                         10.61      7.00      1.72
 比亚迪                                           55.60     45.90      1.37
 广汽集团                                         25.60      9.05      3.20
 青岛啤酒                                         31.09     30.80      1.14
 白云山                                           25.60     18.94      1.53
 新华制药                                         14.07      5.99      2.66
 海信科龙                                         11.01      6.42      1.94
 南京熊猫                                         14.85      7.34      2.29
 晨鸣纸业                                          9.58      6.69      1.62
 上海医药                                         20.25     19.50      1.18
 中兴通讯                                         16.77     11.86      1.60
 东方电气                                         10.06      6.04      1.89
 潍柴动力                                         10.25     12.08      0.96
 东北电气                                          8.28      3.10      3.02
 广船国际                                         27.92     11.46      2.76
 昆明机床                                          8.52      2.85      3.38
 一拖股份                                         12.00      4.43      3.07
 北辰实业                                          4.28      2.55      1.90
 创业环保                                          9.05      4.32      2.37
 中国中冶                                          4.61      2.56      2.04
 金风科技                                         17.19     11.10      1.75
 丽珠                                             58.50     47.55      1.39
 万科                                             26.94     20.95      1.46
 郑煤机                                            6.67      3.87      1.95
 大连港                                            3.00      1.48      2.29
 山东墨龙                                         12.51      3.81      3.72
 浙江世宝                                         48.01     12.40      4.38
 复星医药                                         24.03     23.60      1.15
 光大银行                                          3.91      3.46      1.28
 东江环保                                         19.48     13.30      1.66
 上海电气                                          8.42      3.67      2.60
 广发证券                                         18.88     17.78      1.20
 华泰证券                                         20.99     16.90      1.41
 东方证券                                         16.58      8.23      2.28
 光大证券                                         17.80     12.18      1.65
 招商证券                                         19.27     12.20      1.79
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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