国际油市：油价约涨2%，受页岩油产量下降预期和OPEC有望落实减产推动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“有关卡塔尔、阿尔及利亚以及委内瑞拉领衔推进OPEC协议的消息，对油市交易员而言相当悦耳，推动原油价格走高，”IG Group市场策略师Jingyi Pan称。
“最值得注意的是，据报导，主要产油国伊朗和伊拉克也在考虑该提议，重燃对于OPEC在即将到来的会议上达成协议的希望。”
美国独立石油生产企业Continental Resources执行长Harold Hamm有可能出任特朗普政府的能源部长，该消息也对油市构成支撑。
Hamm如获得任命，将是美国第一位从石油行业直接拔擢的能源部长。
Philips Futures投资分析师Jonathan Chan称，美国原油期货价格还可能受到空头回补支撑。
此外，伊拉克计划12月从南部港口出口的巴士拉原油数量从11月的每日324万桶降至316万桶，为四个月来最低。
与此同时，利比亚原油恢复生产，可能限制市场的涨幅。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 白云/刘秀红；审校 高琦/于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。