国际油市：油价约涨2%，受页岩油产量下降预期和OPEC有望落实减产推动

“有关卡塔尔、阿尔及利亚以及委内瑞拉领衔推进OPEC协议的消息，对油市交易员而言相当悦耳，推动原油价格走高，”IG Group市场策略师Jingyi Pan称。

“最值得注意的是，据报导，主要产油国伊朗和伊拉克也在考虑该提议，重燃对于OPEC在即将到来的会议上达成协议的希望。”

美国独立石油生产企业Continental Resources执行长Harold Hamm有可能出任特朗普政府的能源部长，该消息也对油市构成支撑。

Hamm如获得任命，将是美国第一位从石油行业直接拔擢的能源部长。

Philips Futures投资分析师Jonathan Chan称，美国原油期货价格还可能受到空头回补支撑。

此外，伊拉克计划12月从南部港口出口的巴士拉原油数量从11月的每日324万桶降至316万桶，为四个月来最低。

与此同时，利比亚原油恢复生产，可能限制市场的涨幅。(完)

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