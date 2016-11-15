表格：外资在韩国股市卖超2,066亿韩元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月15日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资 在韩国股市卖超2,066亿韩元。这已经是外资连续第三日卖超，在此期间 累计卖超1万亿韩元(8.5798亿美元) 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 11月15日 -206.6 109.8 70.7 ^11月14日 -334.6 279.0 30.0 11月11日 -449.5 378.2 89.7 11月10日 47.9 229.5 -310.1 11月 9日 -213.9 309.5 -126.9 11月 8日 -55.5 12.6 18.7 11月 7日 -217.8 291.4 -86.0 11月 4日 -191.6 192.5 -11.0 11月 3日 -205.7 339.8 -135.5 11月 2日 -22.0 147.8 -130.1 11月 1日 14.0 65.9 -91.2 10月31日 10.1 131.0 -144.1 10月28日 -33.4 -13.9 57.0 10月27日 28.9 -24.0 -3.7 10月26日 -82.8 29.9 57.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 -1,835.2 2,355.1 -681.1 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,775.1 -5,036.2 -6,931.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王琛；审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。