《中国报摘》--中国证券报11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--本周中国期货市场延续惯性下跌，黑色系掀起“跌停潮”；同时，A股龙虎榜显示，多只有色股遭遇机构大笔卖出，江西铜业 一天被机构减持15亿元人民币。“两栖”资金撤离期货，机构减持有色股，这部分资金势必寻找新的战场，可能催生更多热点，带活整个市场。
* 其他:
--此前遭到“宝能系”连续举牌并控股的南玻A 公告称，公司董事会收到董事长曾南、董事兼CEO吴国斌等七名高管辞职报告，相关人员职务将发生重大变动。
--东航集团战略发展部副部长王海涛透露，集团将探索进一步降低对东方航空 的持股比例，在确保国有资本控制力的前提下推进东航集团所属其他企业的改制上市，其下属东航物流已经被确定为国家民航领域混合所有制改革试点。
--中国证券投资基金业协会就私募投资基金服务业务管理办法(试行)征求意见，在份额登记、估值核算、信息技术系统服务基础上，办法新增了基金募集、投资顾问、资产保管和附属服务业务，提出将搭建基金行业集中统一的数据交换、备份、登记平台，打造基金行业大数据监管体系。
--中国铁建 公告，公司及下属多家子公司与青岛城建集团组成的联合体中标青岛市地铁4号线工程PPP项目，投资估算总额为229.19亿元。
--工银瑞信基金推出市场上首只投资于国债的主动管理型债基，投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于国债的比例不低于非现金基金资产的80%，不买入股票、权证等权益类资产；该基金11月14日起发售。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。