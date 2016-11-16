《中国报摘》--中国证券报11月16日

* 头版头条:

--本周中国期货市场延续惯性下跌，黑色系掀起“跌停潮”；同时，A股龙虎榜显示，多只有色股遭遇机构大笔卖出，江西铜业 一天被机构减持15亿元人民币。“两栖”资金撤离期货，机构减持有色股，这部分资金势必寻找新的战场，可能催生更多热点，带活整个市场。

* 其他:

--此前遭到“宝能系”连续举牌并控股的南玻A 公告称，公司董事会收到董事长曾南、董事兼CEO吴国斌等七名高管辞职报告，相关人员职务将发生重大变动。

--东航集团战略发展部副部长王海涛透露，集团将探索进一步降低对东方航空 的持股比例，在确保国有资本控制力的前提下推进东航集团所属其他企业的改制上市，其下属东航物流已经被确定为国家民航领域混合所有制改革试点。

--中国证券投资基金业协会就私募投资基金服务业务管理办法(试行)征求意见，在份额登记、估值核算、信息技术系统服务基础上，办法新增了基金募集、投资顾问、资产保管和附属服务业务，提出将搭建基金行业集中统一的数据交换、备份、登记平台，打造基金行业大数据监管体系。

--中国铁建 公告，公司及下属多家子公司与青岛城建集团组成的联合体中标青岛市地铁4号线工程PPP项目，投资估算总额为229.19亿元。