《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日

**上海证券报**

--中国央行科技司副司长兼数字货币研究所筹备组组长姚前在接受专访时称，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试，但推出暂无明确时间表。

--中国社会科学院学部委员余永定表示，中国经济基本面不支持汇率长期大幅度贬值，从长期来看，对汇率贬值冲击的担忧是不必要的和过度的。人民币下行过程中，短期内有可能出现“过调”的情况，但市场的供求关系变化应该能够在较短时间内使汇率实现在均衡水平附近的“双向波动”，央行减少干预的做法完全正确。

--梅雁吉祥 发布恒大方面对上交所的回复函，恒大下属仲勤投资表示，未来12个月不减持所持公司股票，不进行对任何重大事项和业务调整，同时不参与经营，不谋求控制权；如果梅雁吉祥股价出现大幅下跌，公司还可能出于维护市场稳定的考虑进行增持。

**证券时报**

--中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，保险资产总规模在2016年有望达到15万亿元人民币，全年投资收益预期约5.3%左右。就保险资金在A股市场频频举牌的情况，协会调查显示，94%的资金并没有谋求控制权或者谋求大股东地位的想法，而是为了未来能取得好的投资回报。

--京东集团 发布第三季度财报，并宣布将出售京东金融的全部股份，以谋求京东金融在股份身份上的完全内资化。

**21世纪经济报道**

--云南省国资委发文称，在全省范围开展区域性“债转股”试点，重点将省属重化工业企业纳入实施“债转股”对象；把云南省的金融机构，富滇银行、红塔银行、云南省农信社等纳入区域性“债转股”实施机构范围，参与并支持全省开展“债转股”。(完)