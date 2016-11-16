重温稿-《中国新债预测》七年国债利率均值2.80%，情绪偏弱定位料稍低于二级

* 招标品种：财政部七年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间: 周三(16日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.75%-2.85%

* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月15日 - 中国财政部周三将招标发行七年固息国债。路透调查显示，现券IRS近期连续走弱，周二午后收益率升势虽有所平复，但市场情绪仍较为疲软；预计国债招标情况将主要追随现券走势，考虑手续费因素，该期债中标利率料略微低于二级估值，预测均值落在2.80%。

北京一银行交易员称，“一级不太行，今天三年国开债都飞了，10年也偏高；不过国债招标可能会有博边际的，明天再看看情况。”

中国国家开发银行 周二上午招标三、五、10、20年增发债，中标收益率分别为2.8526%、3.0107%、3.1820%和3.5251%，此前预测均值为2.81%、2.99%、3.16%和3.48%；四期债投标倍数为2.28倍、3.50倍、4.76倍和5.09倍。

上海一银行交易员认为，10年国开债中标收益率高于估值，但不及当日二级成交高点，在配置买盘的阻力下，利率进一步上升空间应有限。不过近期市场日间波动不小，周三早盘情况存在变数，“(周二)下午收益率稍微稳定了一些，国债期货终于翻红了，明天(收益率)还有可能继续上。”

国信证券对该期国债的定价报告则指出，海内外不利因素交织，情绪因素扰动下，行情存在超调的可能，市场机会有待发掘；而国开债长债品种认购火爆，印证当前机构配置压力犹在，配置户择机入场的心态。利率债投资价值开始显露，预计该期国债中标利率将在二级市场偏低的位置。

中债国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为2.8143%。

明日招标新债为财政部今年第25期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

上述国债具体招标时间为11月16日10:35-11:35，11月17日开始计息，招标结束至11月17日进行分销，11月21日起上市交易。