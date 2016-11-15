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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 16:39 BJT

金属期市：伦铜和沪铜分别大跌3%和4.3%，结束持续一周的大涨趋势

期铜回落拖累期锌涨势，上海期锌尾盘大幅回落，但此前曾强劲上涨，因预期中国需求回升。

上海主力期锌 收高1.2%，报每吨21,115元人民币，盘中一度大涨6.3%。

LME三个月期锌 下滑1.5%，报每吨2,567美元。今年期锌仍累计上涨约61%。

亚洲铁矿石价格周二急剧下跌，因中国钢铁价格疲软，抑制了铁矿石的买气。过去一周铁矿石价格疯涨，蹿升至多年高点。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 王洋/白云)

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