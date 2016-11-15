金属期市：伦铜和沪铜分别大跌3%和4.3%，结束持续一周的大涨趋势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决

路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。