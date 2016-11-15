金属期市：伦铜和沪铜分别大跌3%和4.3%，结束持续一周的大涨趋势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
期铜回落拖累期锌涨势，上海期锌尾盘大幅回落，但此前曾强劲上涨，因预期中国需求回升。
上海主力期锌 收高1.2%，报每吨21,115元人民币，盘中一度大涨6.3%。
LME三个月期锌 下滑1.5%，报每吨2,567美元。今年期锌仍累计上涨约61%。
亚洲铁矿石价格周二急剧下跌，因中国钢铁价格疲软，抑制了铁矿石的买气。过去一周铁矿石价格疯涨，蹿升至多年高点。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 王洋/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。