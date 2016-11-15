香港个股：领展与南丰合作东九龙写字楼项目获摩根大通预租

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展 周二宣布，其与南丰发展合作的东九龙写字楼项目，获投行摩根大通 预租约数层共约22.5万平方尺的楼面，相当于整个项目的四分之一楼面。
领展的新闻稿称，该项在建中的九龙东海滨道77号商业项目，地盘面积约为6,843平方米，总楼面面积上限82,116平方米（约88.39万平方尺），项目设有两座相连的甲级写字楼及基座商场连地下停车场，并拥有维多利亚港及都市景观，项目预计于2019年完成，由领展及南丰发展分别持有60%及40%权益。
＂市场对九龙东商用物业具刚性需求，长远能为区内物业提供强劲的使用率及稳定的租金增长。＂领展行政总裁王国龙表示。
香港政府近年锐意将九龙东打造成本港另一个核心商业区，以缓解传统商业区供应紧绌的情况。不少金融机构亦将部分业务部门迁至该区，以节省租金。
摩根大通会继续将其亚太区总部设于港岛区，摩根大通香港区市场主管关金星表示，摩根大通对香港作为国际金融中心的地位充满信心，并会继续在香港作出投资，该公司亦深信九龙东将发展成为一个充满活力的全新商业区。
领展今天收高0.68%，报52.15港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。