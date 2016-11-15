香港个股：领展与南丰合作东九龙写字楼项目获摩根大通预租

路透香港11月15日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展 周二宣布，其与南丰发展合作的东九龙写字楼项目，获投行摩根大通 预租约数层共约22.5万平方尺的楼面，相当于整个项目的四分之一楼面。

领展的新闻稿称，该项在建中的九龙东海滨道77号商业项目，地盘面积约为6,843平方米，总楼面面积上限82,116平方米（约88.39万平方尺），项目设有两座相连的甲级写字楼及基座商场连地下停车场，并拥有维多利亚港及都市景观，项目预计于2019年完成，由领展及南丰发展分别持有60%及40%权益。

＂市场对九龙东商用物业具刚性需求，长远能为区内物业提供强劲的使用率及稳定的租金增长。＂领展行政总裁王国龙表示。

香港政府近年锐意将九龙东打造成本港另一个核心商业区，以缓解传统商业区供应紧绌的情况。不少金融机构亦将部分业务部门迁至该区，以节省租金。

摩根大通会继续将其亚太区总部设于港岛区，摩根大通香港区市场主管关金星表示，摩根大通对香港作为国际金融中心的地位充满信心，并会继续在香港作出投资，该公司亦深信九龙东将发展成为一个充满活力的全新商业区。