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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 17:05 BJT

《全球汇市》美元指数从11个月高位回落，六日连涨之后暂作喘息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0806  1.0734  +0.67  -0.50  1.0860
    美元/日圆            107.98  108.41  -0.40 -10.24  120.30
    欧元/日圆         116.72  116.40  +0.27 -10.54  130.47
    美元/瑞郎            0.9938  0.9980  -0.42  -0.80  1.0018
    英镑/美元            1.2446  1.2485  -0.31 -15.55  1.4738
    美元/加元            1.3502  1.3554  -0.38  -2.44  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8615  6.8540  +0.11  +4.47  6.5680
    澳元/美元            0.7568  0.7550  +0.24  +4.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.7123  0.7114  +0.13  +4.37  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0740  1.0713  +0.25  -1.34  1.0886
    欧元/英镑         0.8681  0.8591  +1.05 +17.84  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8327  9.8282  +0.05  +7.22  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3863  8.4719  -1.01  -5.13  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/汪红英/王琛/于春红; 审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉/王洋)

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