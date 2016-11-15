《全球汇市》美元指数从11个月高位回落，六日连涨之后暂作喘息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0806 1.0734 +0.67 -0.50 1.0860 美元/日圆 107.98 108.41 -0.40 -10.24 120.30 欧元/日圆 116.72 116.40 +0.27 -10.54 130.47 美元/瑞郎 0.9938 0.9980 -0.42 -0.80 1.0018 英镑/美元 1.2446 1.2485 -0.31 -15.55 1.4738 美元/加元 1.3502 1.3554 -0.38 -2.44 1.3839 美元/离岸人民币 6.8615 6.8540 +0.11 +4.47 6.5680 澳元/美元 0.7568 0.7550 +0.24 +4.03 0.7275 新西兰元/美元 0.7123 0.7114 +0.13 +4.37 0.6825 欧元/瑞郎 1.0740 1.0713 +0.25 -1.34 1.0886 欧元/英镑 0.8681 0.8591 +1.05 +17.84 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8327 9.8282 +0.05 +7.22 9.1705 美元/挪威克朗 8.3863 8.4719 -1.01 -5.13 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/王琛/于春红; 审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉/王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。