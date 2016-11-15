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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 17:05 BJT

全球贵金属：11月14日SPDR黄金持仓降0.60%，iShares白银持仓降0.13%

路透11月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减
少0.60%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.13%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动       增减
    SPDR      29,865,992.4   11月14日     30,047,142.1   11月11日    -181,149.7   -0.60%
    iShares  356,253,591.5   11月14日    356,727,956.5   11月11日    -474,365.0   -0.13% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
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    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王琛；审校 于春红)

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