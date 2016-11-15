中国经济：1-9月新能源汽车累计产量46.1万辆，同比增逾八成--国家统计局

路透北京11月15日 - 新华社周二援引中国国家统计局数据称，今年1-9月中国新能源汽车累计产量达46.1万辆，同比增长83.7%，新能源汽车产量呈现增长趋势。

新华社援引全国乘用车市场联席会秘书长崔东树在一国际峰会上讲话并称，今年中国汽车市场发展呈现良好态势，1-9月汽车行业的投资同比增长达到6%，其中民营投资成为新生主力军；同时，新能源汽车产业发展向好，在国内外市场上拥有巨大提升空间。

中国在动力电池领域发展迅速。“预计到2016年底整个行业规模可能超过600亿元人民币，不少动力电池品牌产品在国际市场上的地位日渐提高...动力电池产业有望迎来飞跃式发展，”报导还援引出席同一场合的工业和信息化部装备工业司汽车处陈春梅称。