中国经济：1-9月新能源汽车累计产量46.1万辆，同比增逾八成--国家统计局

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 新华社周二援引中国国家统计局数据称，今年1-9月中国新能源汽车累计产量达46.1万辆，同比增长83.7%，新能源汽车产量呈现增长趋势。
新华社援引全国乘用车市场联席会秘书长崔东树在一国际峰会上讲话并称，今年中国汽车市场发展呈现良好态势，1-9月汽车行业的投资同比增长达到6%，其中民营投资成为新生主力军；同时，新能源汽车产业发展向好，在国内外市场上拥有巨大提升空间。
中国在动力电池领域发展迅速。“预计到2016年底整个行业规模可能超过600亿元人民币，不少动力电池品牌产品在国际市场上的地位日渐提高...动力电池产业有望迎来飞跃式发展，”报导还援引出席同一场合的工业和信息化部装备工业司汽车处陈春梅称。
在优惠政策的刺激下，中国新能源汽车生产增长较快，2015年增长1.6倍以上。中国十三五规划（2016-2020年）提出，实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。 （完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。