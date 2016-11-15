台湾金融：保险业外币财产保险相关款项可以台币收付及结汇--央行

路透台北11月15日 - 台湾央行周二表示，为协助保险业者业务拓展及掌握商机，将修正〞保险业办理外汇业务管理办法〞，保险业者若以外币收付财产保险相关的款项，可以台币进行结汇。

央行一位不愿具名的官员指出，目前保险业推出的财产保险业务推陈出新，国际上大保险业的竞争也相当激烈，它有保费低，变化快等特性，因此同意保险业者，部分外币财产保险相关款项，在特殊情形下可以台币收付或结汇。

上述官员说，本次修正也简化了保险业申办外汇业务时，应检附的书件以及流程，主要是保险业若有新的外汇业务需求，央行可在给予业者的许可函内载明应遵循事项，这可使业者申请的流程更完备。

央行官员进一步解释，保险业者在推出财产保险等业务时，偶有涉及进出口实务的险种，比如外销责任险，或水险、火险、航空险等，部分大厂商有外币可直接支付，不会有问题。不过小厂商在缴交小额的保费时还要进行换汇就相对麻烦，因此放宽可以台币支付。