台湾金融：保险业外币财产保险相关款项可以台币收付及结汇--央行

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月15日 - 台湾央行周二表示，为协助保险业者业务拓展及掌握商机，将修正〞保险业办理外汇业务管理办法〞，保险业者若以外币收付财产保险相关的款项，可以台币进行结汇。
央行一位不愿具名的官员指出，目前保险业推出的财产保险业务推陈出新，国际上大保险业的竞争也相当激烈，它有保费低，变化快等特性，因此同意保险业者，部分外币财产保险相关款项，在特殊情形下可以台币收付或结汇。
上述官员说，本次修正也简化了保险业申办外汇业务时，应检附的书件以及流程，主要是保险业若有新的外汇业务需求，央行可在给予业者的许可函内载明应遵循事项，这可使业者申请的流程更完备。
央行官员进一步解释，保险业者在推出财产保险等业务时，偶有涉及进出口实务的险种，比如外销责任险，或水险、火险、航空险等，部分大厂商有外币可直接支付，不会有问题。不过小厂商在缴交小额的保费时还要进行换汇就相对麻烦，因此放宽可以台币支付。
央行称，本次办法为预告修正至29日完成，后续会再汇整各界意见后，再进行一次正式预告。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。