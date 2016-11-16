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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：11月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月16日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,941.5亿台币。
    --94甲8期公债付息6.0亿台币。  
    --96甲7期公债付息9.0亿台币。 
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。      
    --BBVA Global Markets B.V. 发行30年期7,500万美元国际板债券。

    -------------------------------------------------------------------------
    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)5,854.4亿台币。       
        11/17                     3,194.0亿台币
        11/18                     1,594.0亿台币
        11/21                     1,539.7亿台币
        11/22                       878.0亿台币
        11/23                       837.0亿台币
        11/24                    6,115.20亿台币
        11/25                       914.0亿台币
        11/28                    3,776.50亿台币
        11/29                    1,966.50亿台币
        11/30                    1,072.50亿台币
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
 *表更新    
    
    --公债还本与付息共32.152905亿台币。            
         11/18          93甲9期12息     10.5亿台币  
         11/24          88甲2期18息     16.5亿台币  
         11/26         103甲16期2息  5.152905亿台币 
                                                    
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --11/25：财政部发行105甲14期公债，年期为30年期，暂定金额为250亿台币，22日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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