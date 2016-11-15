路透基点：台湾定颖电子正在筹集5000万美元三年期俱乐部贷款

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾印刷电路板厂商定颖电子股份有限公司正在寻求5000万美元三年期俱乐部贷款。
玉山商业银行是牵头行兼簿记行，贷款利率为在定颖电子税前净利润率的基础上、较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140-170个基点。如果LIBOR和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的部分。
定颖电子及旗下两家子公司为借款人。
贷款将用作营运资本。定颖电子最近一次贷款是在2012年5月，当时其子公司定颖电子(昆山)有限公司签署了一笔3,250万美元一年期循环贷款。玉山商业银行和台北富邦商业银行是牵头行。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。