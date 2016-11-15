路透基点：台湾定颖电子正在筹集5000万美元三年期俱乐部贷款

玉山商业银行是牵头行兼簿记行，贷款利率为在定颖电子税前净利润率的基础上、较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140-170个基点。如果LIBOR和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的部分。