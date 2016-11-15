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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 17:59 BJT

路透基点：台湾定颖电子正在筹集5000万美元三年期俱乐部贷款

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾印刷电路板厂商定颖电子股份有限公司正在寻求5000万美元三年期俱乐部贷款。

玉山商业银行是牵头行兼簿记行，贷款利率为在定颖电子税前净利润率的基础上、较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140-170个基点。如果LIBOR和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的部分。

定颖电子及旗下两家子公司为借款人。

贷款将用作营运资本。定颖电子最近一次贷款是在2012年5月，当时其子公司定颖电子(昆山)有限公司签署了一笔3,250万美元一年期循环贷款。玉山商业银行和台北富邦商业银行是牵头行。(完)

(编译 王琛；审校 刘秀红)

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