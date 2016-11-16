重温稿-台湾货币市场：拆款稳但短票和债券附买回利率升，资金情势将视央行调控

* 拆款利率大致平稳 * 央行调控定存单发行令今日资金转松 * 短票成交利率区间高位向上 * 债券附买回利率向右移动 记者 高洁如 路透台北11月15日 - 台湾银行间拆款利率周二平稳，但短票和债券附买回利率略微走 高。资金调度人士称，央行调控资金，令市场资金较上日宽裕；不过整体市场资金偏少的基 调不变，短票和债券附买回市场利率上扬。 交易员表示，今日特定大型银行维持供给市场资金的力道，而利率也持平；而央行上日 减发定存单则令今日票券商资金情势明显缓解。展望未来的资金情势若要明显缓解，仍将视 央行调控而定。 〞今天没有紧张，但倒也算不上宽松，〞一位大型银行交易员表示。他也说，由于今日 资金不若上日紧俏，因此若有新的需求找来倒也不供应，因为其他银行应仍有余裕。 也有另外一家大型银行交易员表示，由于央行减发存单，因此有余钱入市买票。今日的 拆款利率虽持平上日，但各方大多保守看待货币市场资金情势，目前多只有一周内的拆款供 给，各方不愿意将资金落点拉长。 台湾央行周一发行5,835亿台币定存单，较存单到期金额6,533.5亿台币，存单发行余额 减698.5亿台币。 今日银行间一周拆款利率区间仍在0.25-0.29%；拆出予票券商拆款则仍在0.33-0.34%。 本地时间 13:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.870 31.949 台湾加权股价指数<.TWII 8,931.03 8,940.40 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.195% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.182-0.260% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.182-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.355% 0.195-0.350% **流动性增短票成交不少** 交易员指出，由于上日央行整体减少收受600余亿的定存单，明显挹注今天流动性。今 日银行买票增多，舒解市场的紧张气氛，利率也同步上扬。 〞现在只能看央行会不会放钱出来，〞一位大型票券商表示。 他们认为，目前资金趋紧的情况，可能短期内仍将持续，唯一只能靠央行调控市场资金 。尤其是银行眼见才月中而已，资金情势无预期反转，大多也保持着观望的心态。 〞现在大多是一天看一天，不只我们(票券商)，很多银行也很谨慎，有相同的想法。 〞票券商说。 今日30天自保短票利率承作低位无多，区间在0.34-0.37%；上日区间在0.33-0.37%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.354，区间在0.25-0.40% ，成交金额为51.70亿台币；前日加权平均利率为0.347%，区间在0.33-0.37%，成交金额为1 15.28亿台币。 自保60天短票成交及加权平均利率上日在0.29-0.37%，平均利率是0.348%，成交金额30 .78亿台币；前日短票成交及加权平均利率均为0.28-0.38%，平均利率是0.338%，成交金额6 5.29亿台币。 台湾央行周二发行2,609.50亿台币定存单，存单发行余额减161.5亿台币。 周三的央行定存单到期金额为3,941.5亿台币；周四3,194.0亿台币，以及周五1,594.0 亿台币。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为889亿台币，累计超额准备为1,606亿台 币、加计前期1%的超额准备为3,056亿台币。 **公债附买回利率向右移动** 债券附买回(RP)方面，交易员称，由于外资抽回在反向ETF(指数股票型基金)的资金， 使得投信再无法大量供给债券附买回市场的资金，因此交易商只能向银行及寿险寻求金援。 至于今日的寿险则多缺不一，有赎回基金，也有进入市场，但新钱入市就提高了利率要 求，推升利率。 他们认为，短期内尚看不到资金缓解的契机，主要是投信的资金少，而银行也因多种原 因在操作上趋向保守。 〞利率看涨就是了，涨到那儿只能看老天爷啦!〞 一位大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率走高，区间向右移动。短天期银行承做公 债RP利率主要落在0.30-0.31%，上日在0.29-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.3 8%，上日在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构公司债的成交利率区间也向右移；短天期公债附买回利率区间在 0.20-0.23%；短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债利率 主要在0.28-0.30%，公司债今日区间升至0.32-0.34%，上日在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)