路透基点：中海油签署10亿美元贷款案后再度寻求15亿美元贷款

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国海 洋石油总公司(中海油)继上周签署一笔10亿美元贷款案后，又在寻求15亿 美元贷款。 几周前中海油向关系银行发出了这笔贷款提议，寻求三年或五年期贷 款。 消息人士称，这笔贷款与前次的10亿美元贷款类似，综合收益为90基 点。 所筹资金将用于2014年6月签署的一笔15亿美元五年期的到期一次性 偿还贷款的再融资。该笔到期一次性偿还贷款的综合收益为130个基点， 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约115个基点。贷款人为 中海油的一家澳洲实体，担保人为中海油。澳新银行、中国建设银行、花 旗集团、澳洲联邦银行、德意志银行、澳洲国民银行、渣打银行、法国兴 业银行以及澳洲西太平洋银行为放款人。 11月签署的10亿美元三年期贷款在九家银行参贷后获超额认购，各家 银行的承贷额被相应缩减。 标准普尔/穆迪/惠誉对中海油的评级为A+/Aa3/A+。(完) (编译 王琛；审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。