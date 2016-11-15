路透基点：中海油签署10亿美元贷款案后再度寻求15亿美元贷款

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国海 洋石油总公司(中海油)继上周签署一笔10亿美元贷款案后，又在寻求15亿 美元贷款。 几周前中海油向关系银行发出了这笔贷款提议，寻求三年或五年期贷 款。 消息人士称，这笔贷款与前次的10亿美元贷款类似，综合收益为90基 点。 所筹资金将用于2014年6月签署的一笔15亿美元五年期的到期一次性 偿还贷款的再融资。该笔到期一次性偿还贷款的综合收益为130个基点， 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约115个基点。贷款人为 中海油的一家澳洲实体，担保人为中海油。澳新银行、中国建设银行、花 旗集团、澳洲联邦银行、德意志银行、澳洲国民银行、渣打银行、法国兴 业银行以及澳洲西太平洋银行为放款人。 11月签署的10亿美元三年期贷款在九家银行参贷后获超额认购，各家 银行的承贷额被相应缩减。 标准普尔/穆迪/惠誉对中海油的评级为A+/Aa3/A+。(完) (编译 王琛；审校 李春喜)