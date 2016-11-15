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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 18:16 BJT

中国新债：大连定向发行261亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月15日 - 中国大连市财政局周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额261.0392亿元人
民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.72%、2.89%、3.
18%和3.22%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债    31.2552        3        2.72       2.37           35           15
   券                                                                 
           46.8828        5        2.89       2.51           38           15
           46.8829        7        3.18       2.77           41           15
           31.2553       10        3.22       2.80           42           15
  小计     156.2762                                                        
 专项债    20.9526        3        2.72       2.37           35           15
   券                                                                 
           31.4289        5        2.89       2.51           38           15
           31.4289        7        3.18       2.77           41           15
           20.9526       10        3.22       2.80           42           15
  小计     104.763                                                               
  合计     261.0392                                                              
 
    大连市今日上午还先后招标了一般和专项地方债，均含三、五、七和10年四个期限，其中一般地方债中标
利率分别为2.50%、2.73%、3.11%和3.14%，较投标区间下限上浮13、22、34、34个bp；投标倍数依次为1.78倍
、1.86倍、1.41倍和1.52倍。 
    
    随后招标的专项地方债中标利率分别为2.61%、2.80%、3.13%和3.20%，较投标区间下限上浮24、29、36、
40个bp(基点)；四期债投标倍数为1.66倍、1.67倍、1.46倍和1.50倍。 
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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