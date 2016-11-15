中国新债：大连定向发行261亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月15日 - 中国大连市财政局周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额261.0392亿元人 民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.72%、2.89%、3. 18%和3.22%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 31.2552 3 2.72 2.37 35 15 券 46.8828 5 2.89 2.51 38 15 46.8829 7 3.18 2.77 41 15 31.2553 10 3.22 2.80 42 15 小计 156.2762 专项债 20.9526 3 2.72 2.37 35 15 券 31.4289 5 2.89 2.51 38 15 31.4289 7 3.18 2.77 41 15 20.9526 10 3.22 2.80 42 15 小计 104.763 合计 261.0392 大连市今日上午还先后招标了一般和专项地方债，均含三、五、七和10年四个期限，其中一般地方债中标 利率分别为2.50%、2.73%、3.11%和3.14%，较投标区间下限上浮13、22、34、34个bp；投标倍数依次为1.78倍 、1.86倍、1.41倍和1.52倍。 随后招标的专项地方债中标利率分别为2.61%、2.80%、3.13%和3.20%，较投标区间下限上浮24、29、36、 40个bp(基点)；四期债投标倍数为1.66倍、1.67倍、1.46倍和1.50倍。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)