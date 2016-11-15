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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 18:24 BJT

美股业绩：京东第三季营收607亿元人民币，高于市场预估

路透11月15日 - 中国电商京东 公布：

* 2016年第四季净营收料在750-775亿元人民币

* 2016年第三季每股美国存托凭证(ADS)净亏损为0.64元人民币(0.10美元)，2015年第三季为净亏损0.39元人民币

* 京东2016年第三季交易总额(GMV)成长43%，至1,588亿元人民币(238亿美元)，2015年第三季核心GMV(不含拍拍网)为1,110亿元

* 2016年第三季扣除虚拟项目的GMV总额1,556亿元人民币(233亿美元)，较上年同期成长47%

* 扣除虚拟项目的2016年第三季完成订单量为4.012亿笔，成长55%

* 完成的移动端订单约占第三季总完成订单的79.7%，成长率超过110%

* 2016年第三季营业亏损4.162亿元人民币(6,240万美元)，上年同期为6.672亿元人民币

* 非公认会计原则(GAAP)每股ADS净利润为0.20元人民币，上年同期为0.02元

* 第三季营收607亿元人民币，I/B/E/S预估602.1亿元

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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