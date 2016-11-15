美股业绩：京东第三季营收607亿元人民币，高于市场预估

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 中国电商京东 公布：
* 2016年第四季净营收料在750-775亿元人民币
* 2016年第三季每股美国存托凭证(ADS)净亏损为0.64元人民币(0.10美元)，2015年第三季为净亏损0.39元人民币
* 京东2016年第三季交易总额(GMV)成长43%，至1,588亿元人民币(238亿美元)，2015年第三季核心GMV(不含拍拍网)为1,110亿元
* 2016年第三季扣除虚拟项目的GMV总额1,556亿元人民币(233亿美元)，较上年同期成长47%
* 扣除虚拟项目的2016年第三季完成订单量为4.012亿笔，成长55%
* 完成的移动端订单约占第三季总完成订单的79.7%，成长率超过110%
* 2016年第三季营业亏损4.162亿元人民币(6,240万美元)，上年同期为6.672亿元人民币
* 非公认会计原则(GAAP)每股ADS净利润为0.20元人民币，上年同期为0.02元
* 第三季营收607亿元人民币，I/B/E/S预估602.1亿元
(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。