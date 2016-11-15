国际油市：韩国新分离塔建成预计会提高柴油和航煤供给

路透新加坡11月15日 - 贸易消息人士周二称，来自韩国的柴油和航煤现货供给预计会增加，因现代化学(Hyundai Chemical)的一座新分离塔本月将投产。

现代化学是Hyundai Oilbank和乐天化学的合资公司。Hyundai Oilbank周二表示，现代化学位于大山的一座日产能13万桶的凝析油分离塔已经完工。

通过对超轻质凝析油的加工处理，该分离塔可生产大约5万桶精炼油品，包括柴油和航煤，这会提高Hyundai Oilbank的总炼能。

交易员表示，亚洲的需求仍在加快，因今冬气温预计较低，还有年底中国市场活动的因素。

一位交易员表示，12月中国的柴油出口预计会减少，因相较于国际市场，其国内的炼化利润率仍会较高。

“冬季前中国国内的需求在增加，”他说。

交易员表示，巴基斯坦国家石油公司也在求购1月和2月的现货船货。

交易员继续关注印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)的定期谈判，该公司在求购明年上半年的船货。

新加坡现货市场上有八笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)

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