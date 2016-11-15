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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 19:05 BJT

东南亚股市：印尼股市创下四个月最低收位，马来西亚股市则收高

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   347.32     0.90   +0.26   +4.36   332.82
    新加坡                     2797.55    10.28   +0.37   -2.95  2882.73
    马来西亚                  1630.56    13.92   +0.86   -3.66  1692.51
    泰国                      1476.46     7.23   +0.49  +14.63  1288.02
    印尼                      5078.50   -37.24   -0.73  +10.57  4593.01
    菲律宾                     6857.15   -14.33   -0.21   -1.37  6952.08
    越南                        674.26     1.21   +0.18  +16.45   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 于春红)

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