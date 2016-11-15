马来西亚期市：棕榈油期货逆转涨势，连续第二日下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月15日 - 棕榈油期货周二连续第二日下滑，之前一家船货验证机构公布的出口数据较为低迷，促使交易员卖出。
过去两个交易日棕榈油价格一直比较波动。周一曾下跌逾4%，录得逾四个月最大单日盘中降幅，追随中国大商所竞争性油品的跌势。
上周五棕榈油价格曾升至四年高位3,089马币，因马币下滑。
马来西亚指标1月棕榈油期货 收跌1%，报每吨2,824马币(651美元)。
成交量为61,843口，高于2015年平均的44,600口。
“市场下跌主要是因为预估数据，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是ITS周二发布的出口数据。
船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较前月同期下降17.0%至520,870吨。
其它油品方面，大商所1月豆油合约 下跌0.8%，1月棕榈油精合约 则下跌2.8%。
CBOT-12月豆油合约 小跌0.03%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 于春红)
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