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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货逆转涨势，连续第二日下滑

路透吉隆坡11月15日 - 棕榈油期货周二连续第二日下滑，之前一家船货验证机构公布的出口数据较为低迷，促使交易员卖出。

过去两个交易日棕榈油价格一直比较波动。周一曾下跌逾4%，录得逾四个月最大单日盘中降幅，追随中国大商所竞争性油品的跌势。

上周五棕榈油价格曾升至四年高位3,089马币，因马币下滑。

马来西亚指标1月棕榈油期货 收跌1%，报每吨2,824马币(651美元)。

成交量为61,843口，高于2015年平均的44,600口。

“市场下跌主要是因为预估数据，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是ITS周二发布的出口数据。

船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较前月同期下降17.0%至520,870吨。

其它油品方面，大商所1月豆油合约 下跌0.8%，1月棕榈油精合约 则下跌2.8%。

CBOT-12月豆油合约 小跌0.03%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 于春红)

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