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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 19:22 BJT

美股业绩：家得宝第三季营收增长6.1%，受益于消费者增加支出

路透11月15日 - 美国最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 公布季度营收上升6.1%，受益于客流量增加及在其店面的支出增加。

在截至10月30日的第三季，该公司净营收增至231.5亿美元，上年同期为218.2亿美元。

净利增至19.7亿美元，合每股盈余(EPS)1.60美元，上年同期分别为17.3亿美元和1.35美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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