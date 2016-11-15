国际油市：亚洲燃料油现货价差和码头升水上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月15日 - 亚洲燃料油现货价差和码头升水周二上涨，贸易和行业消息人士称因供应商试图抓住延后的需求，另外新到岸船货被调和成最终用户符合规格的油品。
“供给一直在到来，不过要进入市场需要一段时间，”一位在新加坡的交易员说。
380-cst燃料油 FO380-SIN-DIF现货价差升至每吨较新加坡报价高1.91美元，较前一日收盘价上涨0.26美元。
180-cst燃料油升水FO180-SIN-DIF也走阔，较周一收盘价上涨0.91美元，至每吨较新加坡报价升水2.01美元。
交易员表示，即期供给持续紧张，也帮助将码头升水提高1.42美元，至每吨较新加坡报价升水3.06美元。
两位在新加坡的交易员说，周二报告有至少一笔码头交易，以每吨259.50美元成交，与此同时其它供应商也在每吨260-261美元之间报出零担船货的报价。
在此之际，官方数据显示10月新加坡船用燃料油销售反弹至400万吨上方，得益于更多船舶在新加坡加油，令市场前景改善。
新加坡现货市场报告有一笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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