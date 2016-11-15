国际油市：亚洲燃料油现货价差和码头升水上涨

路透新加坡11月15日 - 亚洲燃料油现货价差和码头升水周二上涨，贸易和行业消息人士称因供应商试图抓住延后的需求，另外新到岸船货被调和成最终用户符合规格的油品。

“供给一直在到来，不过要进入市场需要一段时间，”一位在新加坡的交易员说。

380-cst燃料油 FO380-SIN-DIF现货价差升至每吨较新加坡报价高1.91美元，较前一日收盘价上涨0.26美元。

180-cst燃料油升水FO180-SIN-DIF也走阔，较周一收盘价上涨0.91美元，至每吨较新加坡报价升水2.01美元。

交易员表示，即期供给持续紧张，也帮助将码头升水提高1.42美元，至每吨较新加坡报价升水3.06美元。

两位在新加坡的交易员说，周二报告有至少一笔码头交易，以每吨259.50美元成交，与此同时其它供应商也在每吨260-261美元之间报出零担船货的报价。

在此之际，官方数据显示10月新加坡船用燃料油销售反弹至400万吨上方，得益于更多船舶在新加坡加油，令市场前景改善。

新加坡现货市场报告有一笔交易达成。(完)

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