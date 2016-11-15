国际油市：亚洲汽油裂解价差本周料将下跌，因供应持稳

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月15日 - 亚洲汽油裂解价差本周料下跌，追随美国汽油裂解价差跌势，交易商指因Colonial Pipeline在上月发生火灾后，已恢复正常运营。
了解工厂运营情况的消息人士周一称，在Colonial Pipeline提高产能后，道达尔位于德州阿瑟港的炼厂已将汽油产量提高至接近全产能。
据投标文件，中化新加坡国际石油有限公司根据长期供给协议出售2017年交货的汽油。
两位贸易消息人士称，这是中化首次通过长期供给协议提供汽油船货。
中化在投标文件中称，该公司计划在明年11月和12月进行大量维护工作，但没有披露更多细节。
现代化学是Hyundai Oilbank和乐天化学的合资公司。Hyundai Oilbank周二表示，现代化学位于大山的一座日产能13万桶的凝析油分离塔已经完工。
通过对超轻质凝析油的加工处理，该分离塔可生产大约5万桶精炼油品，包括柴油和航煤，这会提高Hyundai Oilbank的总炼能。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。