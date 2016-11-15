国际油市：亚洲汽油裂解价差本周料将下跌，因供应持稳

路透新加坡11月15日 - 亚洲汽油裂解价差本周料下跌，追随美国汽油裂解价差跌势，交易商指因Colonial Pipeline在上月发生火灾后，已恢复正常运营。

了解工厂运营情况的消息人士周一称，在Colonial Pipeline提高产能后，道达尔位于德州阿瑟港的炼厂已将汽油产量提高至接近全产能。

据投标文件，中化新加坡国际石油有限公司根据长期供给协议出售2017年交货的汽油。

两位贸易消息人士称，这是中化首次通过长期供给协议提供汽油船货。

中化在投标文件中称，该公司计划在明年11月和12月进行大量维护工作，但没有披露更多细节。

现代化学是Hyundai Oilbank和乐天化学的合资公司。Hyundai Oilbank周二表示，现代化学位于大山的一座日产能13万桶的凝析油分离塔已经完工。

通过对超轻质凝析油的加工处理，该分离塔可生产大约5万桶精炼油品，包括柴油和航煤，这会提高Hyundai Oilbank的总炼能。(完)

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