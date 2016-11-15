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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 22:42 BJT

美国热股：家得宝股价下滑2%，此前公布第三季营收增长

路透11月15日 - 美国最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 公布季度营收上升6.1%，受益于客流量增加及在其店面的支出增加。

家得宝周一收报127.67美元，周二盘初下滑2.1%，报124.98美元。(完) 　　

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