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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 22:39 BJT

美国热股：彭博报导苹果考虑进军头戴式眼镜领域，苹果股价上涨

路透11月15日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 正在考虑进军头戴式眼镜市场，并与潜在供应商讨论了相关项目。

苹果周一收报105.71美元，周二盘初上扬1%，报106.77美元。(完) 　　

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