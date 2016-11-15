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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 22:41 BJT

美国热股：京东第三季营收高于预估，股价急升逾7%

路透11月15日 - 中国电商京东 公布，第三季营收607亿元人民币，高于I/B/E/S预估的602.1亿元。该公司并预计2016年第四季净营收料在750-775亿元人民币。

京东周一收报23.71美元，周二盘初劲升7.78%，报25.56美元。(完) 　　

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