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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 22:49 BJT

美国热股：伯克希尔哈撒韦称买进美国四大航空公司股票，早盘均上涨

路透11月15日 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 周一表示，已买进美国四家最大航空公司的股票：美国航空 、达美航空(Delta Air Line) 、Southwest Airlines 和United Continental 。

美国航空周二盘初上涨2.1%，报44.31美元。达美航空周二盘初升0.38%，报47.65美元。

SOUTHWEST AIRLINES周二盘初上涨2.44%，报46.46美元。United Continental周二盘初上涨4.07%，报65.50美元。(完) 　　

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