美国利率：只有重大负面消息才会使FED放弃12月升息--波士顿联储总裁

去年12月加息后美联储一直按兵不动，并且在本月大选之前的政策会议上也是如此。

罗森格伦11月时没有再度提出反对意见，他表示美联储声明的变化“完全符合12月有收紧可能的概念(以及市场感受)。”

特朗普当选美国总统之后，投资者的反应是卖出美国公债并买入美股，实际上是押注财政刺激政策将提高通胀率。目前美国通胀率已经连续多年低于在美联储设定的2%的目标。

罗森格伦表示，他预计美联储青睐的物价指标将在明年达到目标。该指标目前在1.7%。

“我很倾向于逐渐收紧，政策制定者将力图避免出现不得不更快收紧的环境，”他说，以此来避免打乱“目前正在朝美联储通胀和就业目标迈进”的经济步伐。(完)