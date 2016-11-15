美国利率：只有重大负面消息才会使FED放弃12月升息--波士顿联储总裁

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
去年12月加息后美联储一直按兵不动，并且在本月大选之前的政策会议上也是如此。
罗森格伦11月时没有再度提出反对意见，他表示美联储声明的变化“完全符合12月有收紧可能的概念(以及市场感受)。”
特朗普当选美国总统之后，投资者的反应是卖出美国公债并买入美股，实际上是押注财政刺激政策将提高通胀率。目前美国通胀率已经连续多年低于在美联储设定的2%的目标。
罗森格伦表示，他预计美联储青睐的物价指标将在明年达到目标。该指标目前在1.7%。
“我很倾向于逐渐收紧，政策制定者将力图避免出现不得不更快收紧的环境，”他说，以此来避免打乱“目前正在朝美联储通胀和就业目标迈进”的经济步伐。(完)
(编译/审校 于春红/王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。