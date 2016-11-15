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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 05:39 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加360万桶，增幅超过预期

路透纽约11月15日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
增加，汽油库存减少，但馏分油库存增加。
    
    API公布，在截至11月11日当周，美国原油库存增加360万桶，至4.88
8亿桶，分析师预估为增加150万桶。库欣原油库存增加110万桶。
    
    上周原油日进口量增加45.8万桶，至890万桶。(完)

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