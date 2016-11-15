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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 22:41 BJT

美国股市：标普500指数和纳斯达克指数开盘上扬，道琼工业指数下跌

路透11月15日 - 美国股市标准普尔500指数和纳斯达克指数周二开盘上涨，受助于油价上扬，科技股反弹，道琼工业指数小幅下跌，之前六日连涨。

道琼工业指数 下跌7.06点，或0.04%，至18,861.63点；标准普尔500指数 升5.03点，或0.23%，至2,169.23点；纳斯达克指数 升19.14点，或0.37%，至5,237.54点。(完)

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