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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 23:26 BJT

标题新闻：大众和美国监管机构达成协议，将回购或维修8万台3.0升排放违规柴油车－消息

大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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