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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 23:35 BJT

标题新闻：沙特能源部长法力赫料周五在多哈与俄罗斯能源部长诺瓦克及OPEC国家油长会面-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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