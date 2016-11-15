南非汇市：兰特兑美元上涨，和其他新兴市场货币一道上升

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡11月15日 - 南非兰特兑美元周二上涨，和其他新兴市场货币一起上升。
1530 GMT，兰特兑美元 上涨2%至14.1500兰特，略低于日内高位14.1050。兰特上涨，和新兴市场货币一起攀升，因对美国当选总统特朗普的财政刺激计划的担忧缓解。
“新兴市场货币修正正是时候，因为过去一周被大举抛售，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer说。
“抛售不一定真正反映这些货币的潜在基本面，”Jana van Deventer说。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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