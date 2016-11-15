欧元债市：公债跌势暂竭，因意大利和葡萄牙经济数据好于预期

路透伦敦11月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从近期高位回落，此前数据显示意大利和葡萄牙经济数据好于预期，缓解部份围绕南欧国家的担忧。

意大利公债收益率下跌13个基点，其他欧债收益率下挫4-8个基点不等，欧债持续六周的抛售势头暂竭。

周二公债收益率全线开低3-6个基点，在GDP数据公布后，跌势加剧。

周二公布的初步数据显示，意大利第三季经济反弹速度稍快于预期。 葡萄牙第三季经济大幅增长。

欧元区第三季国内生产总值(GDP)二次估值为较前季增长0.3%，较上年同期增长1.6%，均符合路透调查预估。

稍早，DZ Bank策略师Daniel Lenz指出，意大利GDP数据是公债收益率走势的关键。如果该数据不及预期，意大利公债收益率可能再次攀升。

周一领跌的意大利公债今日涨幅居前。

意大利10年期公债收益率盘中一度低见1.86%，最新下跌13个基点，至1.90%。根据Tradeweb，这水准较周一高位2.16%低了26个基点。(完)