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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 02:54 BJT

标题新闻：沙特能源部长法力赫称，美国在全球自由贸易的得益“比任何国家都多”－金融时报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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