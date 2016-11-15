纽约期市：期糖受合约到期拖累下跌，纽约可可跌至三年低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月15日 - 期糖周二跌至两个月低位，12月原糖期权和12月白糖期货到期，以及技术卖盘，一起给市场带来压力。
纽约可可跌至逾三年最低，因预计2016/17年全球可可供应过多，伦敦可可降至九个半月低点。咖啡期货涨跌互见。
3月原糖 收低0.48美分，或2.2%，报每磅21.15美分，盘中跌至20.77美分，此为9月16日来近月合约最低。
交易商表示，因一系列12月期权合约到了最后一个交易日，市场向21.5美分，之后是21美分的期权执行价靠拢。
他们表示，跌穿21.08美分，引发止损卖单。
12月白糖 收挫1.5%，报每吨560.30美元，该合约在收盘到期。
3月白糖 收挫12.60美元，或2.2%，报每吨554.70美元。
3月纽约可可 收低23美元，或1%，报每吨2,395美元，盘中触及2,385美元，此为2013年8月来次月合约的最低水准。
“主要种植国的作物前景，特别是西非，非常良好，令当前2016/17季供应过剩的预估被上调，”德国商业银行在市场报告中说。
3月伦敦可可期货 收低7英镑，或0.4%，报每吨1,992英镑，此前跌至2月初来最低1,987英镑。
1月罗布斯塔咖啡 收高37美元，或1.8%，报每吨2,136美元。3月阿拉比卡咖啡 收低0.15美分，或0.1%，报每磅1.653美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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