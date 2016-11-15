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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因压榨数据利多和豆油尾盘上扬

路透芝加哥11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，交易商说，因利多的美国月度压榨数据和豆油在尾盘大幅攀升。

指标CBOT-1月大豆合约 收跌5-1/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元，迫近200日移动均线切入位约9.90美元。

大豆和豆油期货得到支撑，因美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国10月大豆压榨量上升至1.64641亿蒲式耳，为纪录第三高。

NOPA表示，截至10月31日，豆油库存为13.43亿磅，为去年2月来最低。

大豆早盘承压，因中国商品价格下滑，投资人担心中国监管机构可能收紧监管，抑制价格波幅。

出口需求对市场提供支撑。美国农业部表示，民间出口商销售12.15万吨美国大豆到中国，另销售12.60吨大豆到未知的目的地，全部在2016-17销售年度付运。

美国农业部称，截至周日，大豆收割完成率为97%，高于95%的五年均值。

CBOT-12月豆粕 收高0.2美元，报每短吨310.1美元，12月豆油合约 收涨0.26美分，报34.21美分。

今日CBOT大豆预估成交量为117,262口，豆粕为88,761口，豆油为113,210口。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)

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