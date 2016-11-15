芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因压榨数据利多和豆油尾盘上扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，交易商说，因利多的美国月度压榨数据和豆油在尾盘大幅攀升。
指标CBOT-1月大豆合约 收跌5-1/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元，迫近200日移动均线切入位约9.90美元。
大豆和豆油期货得到支撑，因美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国10月大豆压榨量上升至1.64641亿蒲式耳，为纪录第三高。
NOPA表示，截至10月31日，豆油库存为13.43亿磅，为去年2月来最低。
大豆早盘承压，因中国商品价格下滑，投资人担心中国监管机构可能收紧监管，抑制价格波幅。
出口需求对市场提供支撑。美国农业部表示，民间出口商销售12.15万吨美国大豆到中国，另销售12.60吨大豆到未知的目的地，全部在2016-17销售年度付运。
美国农业部称，截至周日，大豆收割完成率为97%，高于95%的五年均值。
CBOT-12月豆粕 收高0.2美元，报每短吨310.1美元，12月豆油合约 收涨0.26美分，报34.21美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,262口，豆粕为88,761口，豆油为113,210口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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