芝加哥期市：CBOT小麦期货收升，因低吸买盘和美国天气忧虑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周二收高，交易商表示，因在市场连跌四日后有低吸买盘，且投资者担心美国大平原和密西西比河三角洲作物生长地区天气干燥。
CBOT-12月小麦期货 收涨5美分，报每蒲式耳3.99美元。
天气预报，未来两周美国大平原西部地区天气大致乾燥，可能影响硬红冬麦的生长。硬红冬麦将进入冬眠。
干燥也影响密西西比河三角洲软红冬麦生长地区，但该地区在本月稍晚可能降雨。
美国农业部周一晚称，美国冬麦生长优良率为59%，高于上周的58%。
农业部称，冬麦种植率为95%，接近95%的五年均值。
全球谷物供应充足和美元上涨，重压小麦期货，限制期价的涨幅。
今日CBOT小麦期货预估成交量为158,218口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。