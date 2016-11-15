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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收升，因低吸买盘和美国天气忧虑

路透芝加哥11月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周二收高，交易商表示，因在市场连跌四日后有低吸买盘，且投资者担心美国大平原和密西西比河三角洲作物生长地区天气干燥。

CBOT-12月小麦期货 收涨5美分，报每蒲式耳3.99美元。

天气预报，未来两周美国大平原西部地区天气大致乾燥，可能影响硬红冬麦的生长。硬红冬麦将进入冬眠。

干燥也影响密西西比河三角洲软红冬麦生长地区，但该地区在本月稍晚可能降雨。

美国农业部周一晚称，美国冬麦生长优良率为59%，高于上周的58%。

农业部称，冬麦种植率为95%，接近95%的五年均值。

全球谷物供应充足和美元上涨，重压小麦期货，限制期价的涨幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为158,218口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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