《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 91.00 +1.23 +1.37 3972703 京东 26.41 +2.70 +11.39 38331055 新浪 67.68 +2.71 +4.17 1391122 搜狐 34.61 +0.51 +1.50 129186 网易 228.10 +10.19 +4.68 1717427 百度 164.44 +2.71 +1.68 1782202 台湾 台湾积体电路 29.20 +0.35 +1.21 1938094 联电 1.81 +0.01 +0.56 161013 日月光 5.26 +0.14 +2.73 78834 硅品精密 7.15 +0.02 +0.28 449133 和信超媒体 2.51 -0.02 -0.79 7502 友达 3.56 +0.08 +2.30 127692 中华电信 32.80 -0.13 -0.39 100069 台湾国际航电 52.72 +0.48 +0.92 2159971 香港 中国移动 54.66 +0.54 +1.00 160374 中国联通 11.02 +0.09 +0.82 60565 中国电信 48.23 +0.60 +1.26 9051 中芯国际 6.60 -0.03 -0.45 25530 电讯盈科 5.58 +0.16 +2.95 14996 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。