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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          91.00    +1.23    +1.37   3972703
    京东                26.41    +2.70   +11.39  38331055
    新浪              67.68    +2.71    +4.17   1391122
    搜狐              34.61    +0.51    +1.50    129186
    网易             228.10   +10.19    +4.68   1717427
    百度             164.44    +2.71    +1.68   1782202
    
    台湾
    台湾积体电路       29.20    +0.35    +1.21   1938094
    联电                1.81    +0.01    +0.56    161013
    日月光              5.26    +0.14    +2.73     78834
    硅品精密           7.15    +0.02    +0.28    449133
    和信超媒体         2.51    -0.02    -0.79      7502
    友达                3.56    +0.08    +2.30    127692
    中华电信           32.80    -0.13    -0.39    100069
    台湾国际航电      52.72    +0.48    +0.92   2159971
    
    香港
    中国移动           54.66    +0.54    +1.00    160374
    中国联通           11.02    +0.09    +0.82     60565
    中国电信           48.23    +0.60    +1.26      9051
    中芯国际            6.60    -0.03    -0.45     25530
    电讯盈科         5.58    +0.16    +2.95     14996
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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