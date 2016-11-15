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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 劳工部发布10月生产者物价指数(PPI)

1415 - 美联储公布10月工业生产数据

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

　 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据

2100 - 财政部发布9月国际资本流动数据 (完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 张荻)

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