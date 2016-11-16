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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 08:02 BJT

美国金融：美联储承诺对银行业“压力测试”持更开放态度

美国众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)称美联储太不透明，呼吁进行重大改革。

“GAO报告证实，压力测试的保密性，使得衡量美联储的监管有效性及测试结果的完整性几乎不可能，”亨萨林在声明中称。

尽管GAO的结论不具有约束性，但却能对将要进行的有关金融监管是否成本过大的辩论产生一些影响。

总统当选人特朗普曾表示，他希望放松联邦监管。(完) (编译 龚芳/侯雪苹；审校 郑茵/徐文焰)

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