美国个股：艾克森美孚与乍得就近740亿美元天价罚金进行协商--彭博

路透11月15日 - 彭博周二报导称，美国石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil) 正在和中非的乍得(查德)就一笔创纪录的740亿美元的罚金进行协商，因乍得一法院裁定艾克森美孚需为未缴纳的石油开采特许费受罚。

彭博引述艾克森律师称，艾克森美孚已对10月5日的该件法院裁决上诉，但上诉法院听证因双方协商而推迟。

艾克森美孚不愿置评。

先前法院决定对艾克森美孚牵头的一个国际集团处以逾44万亿(兆)中非法郎(734.4亿美元)罚金。这个金额是BP在墨西哥湾深水地平线(Deepwater Horizon)漏油事件和解金的将近四倍，约合到乍得每年国内生产总值(GDP)的七倍。

根据法庭判决，这个包括马来西亚国家石油公司(Petronas) 和乍得石油公司SNT的国际集团，积欠乍得近4,840亿中非法郎(8.08亿美元)的石油开采特许费。

判决未解释为什么罚金高到欠费的90倍以上。

乍得财政部消息人士曾告诉路透，未缴纳石油开采特许费源于费用争议。他们表示，财政部寻求向该国际集团收取2%的开采特许费，但该集团认为这比议定的费率高。

记者未能立即联系到Petronas和SNT对这件事置评。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)