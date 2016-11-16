美国个股：艾克森美孚与乍得就近740亿美元天价罚金进行协商--彭博

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 彭博周二报导称，美国石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil) 正在和中非的乍得(查德)就一笔创纪录的740亿美元的罚金进行协商，因乍得一法院裁定艾克森美孚需为未缴纳的石油开采特许费受罚。
彭博引述艾克森律师称，艾克森美孚已对10月5日的该件法院裁决上诉，但上诉法院听证因双方协商而推迟。
艾克森美孚不愿置评。
先前法院决定对艾克森美孚牵头的一个国际集团处以逾44万亿(兆)中非法郎(734.4亿美元)罚金。这个金额是BP在墨西哥湾深水地平线(Deepwater Horizon)漏油事件和解金的将近四倍，约合到乍得每年国内生产总值(GDP)的七倍。
根据法庭判决，这个包括马来西亚国家石油公司(Petronas) 和乍得石油公司SNT的国际集团，积欠乍得近4,840亿中非法郎(8.08亿美元)的石油开采特许费。
判决未解释为什么罚金高到欠费的90倍以上。
乍得财政部消息人士曾告诉路透，未缴纳石油开采特许费源于费用争议。他们表示，财政部寻求向该国际集团收取2%的开采特许费，但该集团认为这比议定的费率高。
记者未能立即联系到Petronas和SNT对这件事置评。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。